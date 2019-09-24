حقيقة وفاة دريد لحام عن عمر يناهز 81 عاما

اكدت مصادر مطلعة للفنان السوري الكبير دريد لحام أنه بخير وصحة جيدة، نافيا بشدة الاشاعات التي تداولتها عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حوله مؤخرا.

وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تحدثت عن وفاة الفنان لحام.

ووصف الفنان لحام في تصريح صحفي "هذه الإشاعات بأنها تصب في مناخ الكذب والخداع الذي شهدناه في السنوات الماضية وطال كل شيء في حياتنا".

وتساءل الفنان الكبير عن السبب الذي يدفع البعض لنشر أخبار قبل التأكد منها ما قد يسيئ لهذا الشخص ولعائلته والمحيطين به.

والفنان لحام حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة وأدواره المتنوعة والمتميزة التي أغنت مسيرة الفن في سورية وعلى امتداد الوطن العربي وهو من مواليد دمشق 1934.