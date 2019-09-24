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إصابة 3 جنود أمريكيين في هجوم لطالبان جنوبي أفغانستان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:34 - 24 سبتمبر 2019
قادة طالبان قادة طالبان
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أصيب 3 جنود أمريكيين يخدمون ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، الإثنين، إثر هجوم مسلح تبنته حركة “طالبان”.

وقال بيان لبعثة حلف “الناتو” في أفغانستان، الثلاثاء، إن شرطيا يخدم بمطار ولاية قندهار (جنوب) نفذ هجوما مسلحا على جنود الحلف.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 جنود تابعين للحلف دون ذكر جنسياتهم، فيما قال متحدث أمريكي إنهم أمريكيون.

وأشار بيان “الناتو” إلى أنه تم تحييد الشرطي منفذ الهجوم.

وعلى صعيد متصل، تبنت حركة “طالبان”، عبر بيان، الهجوم وادعت أنه أسفر عن مقتل 12 جنديا أمريكيا

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