عناوين الصحف السودانية اليوم الاثنين 24/9/2019

إليك آخر أخبار السودان اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، من الصحف السودانية الراكوبة، الشروق، النيلين الإنتباهة، المجهر السياسي وغيرها.

حيث نرصد لكم عناوين الصحف السودانية، مستعرضين معكم أخر الأخبار السياسية والمحلية والاقتصادية التي تهم المواطن السوداني بداخل وخارج السودان.

النيلين: الجبهة الثورية تنتخب مناوي نائباً للرئيس.

الراكوبة: وزير العدل يصل جنيف ويخاطب مجلس حقوق الإنسان.

الشروق: لجنة لمراجعة “التجنيب” بالمؤسسات السيادية.

الإنتباهة: تعرف على رؤساء قطاعات المؤتمر الوطني للمرحلة المقبلة.

المجهر السياسي: “حمدوك” يبحث مع أمير قطر سبل ترقية العلاقات بين البلدين.

النيلين: “2.65” مليار دولار متأخرات المؤسسات الدولية على السودان.

الراكوبة: السودان يطلق برنامجا لإنقاذ الاقتصاد مدته 9 أشهر في أكتوبر.

الشروق: مصر تدفع بـ600 طن لإغاثة متضرري السيول بالبلاد.

الإنتباهة: عاجل .. المؤتمر الوطني يكشف عن خطة عمل للمرحلة المقبلة.

المجهر السياسي: النائب العام يشكل لجنة تقصي حول مفقودي فض اعتصام القيادة العامة.

النيلين: (المهنيين) يستعجل تعيين الولاة المدنيين الدقير يُطالب بإقالة والي جنوب دارفور فوراً.

الراكوبة : توقيف “18” شخصاً تورطوا في أحداث عنف نيالاً.

الشروق: الصحة: عدم تسجيل وفيات جديدة جراء الكوليرا.

الإنتباهة: تصريحات مثيرة لوزير المالية حول رفع الدعم عن الخبز والبنزين وتعويم الجنيه.

· المجهر السياسي: مجلس السيادة يعلن تعيين النائب العام خلال هذا الأسبوع.