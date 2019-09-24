حريق قطار المنيا اليوم فى مصر

اندلع حريق كبير في منطقة قريبة من محطة قطارات المنيا، جنوبي القاهرة، مساء الاثنين 23 سبتمبر 2019، فيما نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تأثر حركة السير.

من جهتها، أخمدت قوات الحماية المدنية في المحافظة حريقاً اندلع في مخلفات وحشائش جافة قريبة من محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينةـ حيث امتد الحريق إلى ورشة إصلاح قطارات، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أن الحريق امتد إلى عربتي قطار خردة فارغتين، بعد أن بدأ على ضفة ترعة الإبراهيمية بالجهة الشرقية المجاورة لشريط السكك الحديدية.

https://youtu.be/xuTzOc_A67s

ونفت هيئة السكة الحديد اندلاع حريق بأحد قطاراتها قرب محطة المنيا، على خط القاهرة-السد العالي، مؤكدة أن "حركة القطارات تسير بصورة طبيعية"، وأن "ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية قرب حوش محطة المنيا، بعيدا عن الخط الطوالي".

وأضاف البيان أن "النيران امتدت لعربتي خردة بعيدا عن المحطة، وتم إطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا، ولا خسائر مادية أو بشرية، كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة".

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة، وعدم نشر أي أخبار كاذبة.