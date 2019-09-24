قناة الجزيرة مباشر مصر ميدان التحرير اليوم مباشر - أخبار مصر الآن

يحتضن ميدان التحرير في قلب القاهرة حراكًا لم يكن متوقعًا، حيث عاد الميدان التحرير ليصدح من جديد، فمنه كانت الانطلاقة الأولى لمظاهرات الجمعة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث باب ميدان التحرير يعتلي الترند العالمي على تويتر بعدما تصدر في مصر ودول عربية.

وخرج مئات المصريين من القاهرة في مظاهرات سلمية مساء الجمعة 20 سبتمبر 2019، عقب انتهاء مباراة السوبر المصري لكرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك، استجابة لدعوة محمد علي، وامتدت إلى عدد من المحافظات الأخرى، ووثق صداها ناشطون على منصات التواصل بالصور والفيديوهات.

من جهته، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "زعيم حقيقي"، وقال ترامب تعليقاً على المظاهرات في مصر، "إن المظاهرات تجري في كل دول العالم، وأن لدى مصر قائداً رائعاً يحظى بالاحترام".

الإعلامي المصري عمرو أديب، كشف أمس الاثنين، عن محاولة لاغتيال الرئيس السيسي خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، موضحاً أنه قد تم التخطيط لاغتياله أكثر من 4 مرات، وكان هناك معلومات في 2015 أنه سيتم استهداف الرئيس السيسي في المعمورة، وبالفعل تم إطلاق نار واستشهد ضابط".

وأضاف أديب، "في 2015 تم رصد معلومات بالتخطيط لاستهداف الرئيس السيسي في تلك المنطقة وتم جمع المعلومات حتى تم القبض على شخص تابع للواء الثورة، واعترف بوجود اثنين يستأجران شقة في إحدى العمارات المواجهة لاستراحة المعمورة، وتم القبض على هذين الفردين، ومعهم كاميرات في العمارة التي تبعد عن الاستراحة مسافة كيلو ونصف، وتم كشف محادثاتهم مع بعض الأتراك".