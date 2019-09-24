طريقة مضمونة تحمي أجهزتك الإلكترونية من الاختراق

نشر خبراء مشرفون على نظام Avira الشهير لأمن المعلومات نتائج دراسة تظهر الطريقة الأكثر فعالية لحماية الأجهزة الإلكترونية الاختراق.

وللوصول إلى هذه النتائج حصل الخبراء على البيانات الخاصة بنحو 14 ألف جهاز إلكتروني تعود لمستخدمين مختلفين، من بينها أجهزة راوتر وكاميرات ويب لمراقبة المنازل والعديد من الأجهزة الذكية الأخرى، وطوروا بيانات مشابهة لها وعرضوها على الشبكة العنكبوتية لاختبار سرعة الهاكرز في تشفير تلك البيانات.

وأظهرت نتائج الاختبارات أن الأجهزة الإلكترونية التي لم تتم حمايتها بكلمات سرّ على الإطلاق كانت الأكثر عرضة للاختراق من قبل قراصنة الإنترنت، حيث تمكن الهاكرز من اختراق 25% منها بكل سهولة، بينما استطاع القراصنة اختراق 24% من الأجهزة التي تمت حمايتها بكلمات السر التي تطرحها معها الشركة المصنعة، واخترقوا نحو 23% فقط من الأجهزة التي حماها مستخدميها بكلمات سرّ خاصة بهم.

ويرى الخبراء أن العديد من مستخدمي الأجهزة الإلكترونية التي تعمل مع الإنترنت كأجهزة الراوتر مثلا لا يحمونها بكلمات سرّ خاصة بهم كونهم يجهلون كيفية التوجه إلى إعدادات تلك الأجهزة وتغيير كلمة الحماية، لذا يتوجب على الشركات المصنعة تزويد تلك الأجهزة بكلمات أكثر تعقيدا وأقل قابلية لفك تشفيرها من قبل الهاكرز.