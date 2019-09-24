قصف السفارة الأميركية في بغداد بصاروخي كاتيوشا

قالت مصادر أمنية عراقية إن صاروخي كاتيوشا سقطا عند منتصف الليل قرب مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وقالت مصادر أمنية أجنبية داخل المنطقة الخضراء لفرانس برس إن "صاروخ كاتيوشا سقط قرب السفارة الأميركية، وسقط آخر داخلها على بعد ثلاثة أمتار من البوابة الجنوبية الغربية".

وأوضحت المصادر أن صاروخا ثالثا سقط في نهر دجلة المحيط بالمنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وافتتحت شوارعها مؤخرا، ما عدا الطرقات المؤدية إلى السفارة الأميركية.

من جهته، أكد ضابط في الشرطة العراقية لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن "صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء، وعلى مقربة من السفارة الأميركية".

وأضاف أنه تم تحديد موقع انطلاق الصواريخ، وهي منطقة هور رجب الواقعة في جنوب بغداد، والتي تضم فصائل عدة موالية لإيران.

ولفتت مصادر غربية داخل المنطقة الخضراء إلى سماع صفارات الإنذار من داخل سفارة الولايات المتحدة مرتين متتاليتين.

وتعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، لهجمات مماثلة خلال الأشهر الماضية، بصواريخ كاتيوشا لم يتم تبنيه حتى الآن من أي جهة.