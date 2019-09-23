الاحتلال يقتحم قرية شمال رام الله وينكل بأهلها

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم، قرية دير نظام، شمال غرب رام الله، ونكلت بأهلها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن عددا من جيبات الاحتلال يرافقها جنود مشاة اقتحموا القرية لأكثر من ثلاث ساعات، وقاموا باحتجاز أحد الصبية والتحقيق الميداني معه، كما دارت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.

وأضافت أن الاحتلال ومنذ عدة أيام ، يشدد من إجراءاته على مداخل القرية ويضيق على سكانها، ما دفع الأهالي لحرق خيمة أقامها الجنود على مدخل القرية، وخلع أقفال البوابة الحديدية المنصوبة على مدخلها الرئيس.