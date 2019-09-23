كلوب يتوج كأفضل مدرب في العالم

توج الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم، في الحفل الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء الاثنين، بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتنافس كلوب مع غريميه المحليين ماوريسيو بوتشيتينو وبيب جوارديولا، قبل أن يحسم الجائزة للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.

وقاد كلوب فريقه ليفربول لتحقيق موسم رائع بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والفوز أيضا بلقب السوبر الأوروبي.

وقال كلوب عقب الفوز بالجائزة: "أشكر عائلتي فلم يتوقع أحد أن أفز بالجائزة بعد 4 أو 5 سنوات من بداية مسيرتي التدريبية".

وواصل "فزنا بنهائي دوري الأبطال لذلك أنا هنا، أشكر كل فريقي وليفربول ومن لا يحب ليفربول ليس له قلب".

واستدرك "بالطبع بإمكانكم حب فرق أخرى، لكنني أشكر ملاك ليفربول لمنحي فرصة تدريب فريقا رائعا".

وتوجت جيل إيليس، مدربة المنتخب الأمريكي للسيدات، الفائزة بجائزة أفضل مدرب/مدربة سيدات 2019.

وقادت جيل إليس المنتخب الأميركي للتتويج بكأس العالم التي أقيمت في فرنسا بفوزه على هولندا 2-صفر في المباراة النهائية في 7 تموز/يوليو الحالي.

وخاض المنتخب الأميركي 127 مباراة بإشراف إيليس التي استلمت منصبها في أيار/مايو عام 2014، ففاز في مئة ومباراتين، وتعادل في 18 وخسر 7.