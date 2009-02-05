السلطات المصرية تسمح للقيادي في حماس بالدخول لغزة بعد احتجاز لعدة ساعات

فلسطين اليوم-وكالات

سمحت السلطات المصرية مساء اليوم الخميس للمتحدث باسم حركة حماس أيمن طه بالدخول إلى قطاع غزة بعد احتجاز دام لعدة ساعات بحجه ان بحوزته اكثر من 12 مليون دولار.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية ووكالات أخرى، كانت قالت أن بقية أعضاء وفد حركة حماس قد سمح لهم بالعودة إلى غزة باستثناء طه.

وكانت قناة الجزيرة الفضائية، قد أفادت ظهر اليوم، أن سلطات الأمن المصرية تحتجز أعضاء وفد حركة "حماس" لمفاوضات التهدئة بالقاهرة.

وطبقا لمصادر الجزيرة، فإن الأمن المصري أصر على تفتيش حقائب أعضاء الوفد، وهم د.صلاح البردويل، جمال أبو هاشم وأيمن طه.

وقد أكد الدكتور غازي حمد مدير المعابر في حكومة غزة النبأ، مضيفا أن مشاعر "الإستياء" تسود أعضاء الوفد.

وأشار "حمد" إلى وجود اتصالات بين أعضاء الوفد والحكومة المصرية للسماح للوفد بالعودة إلى غزة.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء، قد يوتر العلاقات بين مصر وحركة حماس المعقدة أصلا.