محكمة الاحتلال ترفض منح خدمات رفح تصاريح للضفة

قررت محكمة الاحتلال المركزية بمدينة القدس المحتلة اليوم الاثنين المصادقة على قرار عدم منح تصاريح دخول للضفة الغربية المحتلة لغالبية لاعبي وطاقم فريق خدمات رفح للعب مباراة إياب نهائي كأس فلسطين مع فريق مركز شباب بلاطة، تحت ذريعة الخطر الأمني.

وأكدت تقارير صحفية إسرائيلية أن المحكمة رفضت الالتماس الذي تقدمت به جمعية "جيشاه- مسلك" باسم نادي خدمات رفح ضد رفض طلباتهم للحصول على تصاريح دخول الضفة.

وأوضحت التقارير أن النيابة الإسرائيلية قدّمت معلومات كاملة عن اللاعبين، والطاقم الفني للفريق لقاضي المحكمة المركزية، قبل أن يقرر الأخير المصادقة على توصية " الشاباك " برفض طلبات خروج 23 فرداً من أصل 35، بحجة أنهم يشكّلون "خطراً أمنياً".

وكان من المفترض أن تجري المباراة في الثالث من شهر يوليو الماضي، قبل أن يتم تأجيلها مجدداً ليوم الرابع من أغسطس بسبب عدم حصول بعثة خدمات رفح على تصريح دخول الضفة.

وبات من المتوقع أن يغادر خدمات رفح للضفة بأي عدد من الأفراد لضمان الظهور في مباراة الإياب، بهدف تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في التنقل بين غزة والضفة.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين خدمات رفح وبلاطة أقيمت يوم 30 يونيو الماضي في ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.