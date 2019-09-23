إيرلندا ترفض تقويض الأونروا ومساعداتها للاجئين الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني، للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، رفض بلاده كافة المحاولات التي تجري لتقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والقضاء على ما تقدمه من خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع مناطقهم.

جاء ذلك خلال لقاء كوفيني، بأبو الغيظ اليوم الاثنين، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وبحث اللقاء آخر المستجدات الإقليمية، مع التركيز على القضية الفلسطينية، ومخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي في الخليج.

من جهته، أعرب أبو الغيط عن امتنانه للمواقف الايرلندية حيال القضية الفلسطينية، خاصة ما تقدمه من دعم وتبرعات لوكالة "الأونروا".

وأكد أبو الغيط وكوفيني مركزية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتم الاتفاق على أهمية متابعة اللقاء الوزاري التشاوري الذي عُقد في دبلن في شباط/ فبراير الماضي، من أجل تعزيز الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين، ولمحددات العملية السلمية المتسقة مع القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.

وشدد أبو الغيط على تأييد الجامعة لتحركات دبلن على الصعيد الدولي، من أجل حشد التأييد لحل الدولتين ومواجهة المحاولات التي تجري لتقويضه والالتفاف عليه، مؤكداً ترحيبه بالترشيح الأيرلندي لعضوية مجلس الأمن لعامي 2021 و2022.