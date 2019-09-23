الاحتلال يقتحم بلدة بيت أمر وسط اطلاق نار وقنابل غاز

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسط إطلاق نار وقنابل غاز مسيلة للدموع، ما إلى لإصابة العشرات بحالات الاختناق، قبل أن تعتقل طفلاً.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بلدة بيت أمر بالخليل، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل محمد جهاد علي خلاوي صبارنة (15عاما) أثناء تواجده في ورشة حدادة والده.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تقتحم بشكل شبه يومي مدن وقرى الضفة الغربية وتنفذ حملات اعتقالات ليلية.