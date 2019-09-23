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بوغبا يستعين بكلب لحراسته من جماهيره

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:47 - 23 سبتمبر 2019
بوغبا بوغبا
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رصد نجم فريق مانشستر يونايتد الانجليزي بوغبا رصيد 17 ألف دولار، من أجل شراء كلب من فصيلة Rottweiler لغرض حمايته شخصيا من جماهيره.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن مانشستر يونايتد كثف من الإجراءات الأمنية بعد أسابيع من تعرض بوغبا لمضايقات خارج ملعب تدريب النادي، من قبل الجماهير.

وأشارت إلى أن بوغبا البالغ من العمر 26 عاماً أقدم على خطوة تعزيز حمايته من الجماهير بعد إطلاق حملة لحثه على مغادرة النادي، كرد فعل على تصريحاته في مناسبات عدة حول رغبته بخوض تحد جديد خارج قلعة الشياطين الحمر.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن أحد أصدقاء بوغبا ، نصحه بشراء الكلب للدفاع عنه في حال حصل معه أي حادث اعتداء مفاجئ، خصوصاً بعد حادثة مقتل مكي صاحب الـ17 عاما طعنا بالسكين، بالقرب من الفيلا التي يقطن فيها النجم الفرنسي.

وكان الفائز بكأس العالم، على علاقة غير مريحة مع مشجعي يونايتد منذ عودته قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016 بقيمة 112 مليون دولار.

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