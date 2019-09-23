تردد قناة بطوط للاطفال على النايل سات 2019

تقديم كل ما هو جديد وشائع من ترددات القنوات الفضائية الجديد تهم أغلب فئات المجتمع، لذلك نقدم لكم تردد قناة بطوط الجديد 2019 على النايل سات .

تعتبر قناة بطوط من القنوات العربية الجديدة التي تم إطلاقها على النايل سات بشكل تجريبي لتكون قناة مخصصة لعرض كل ما يهم ويفضله الأطفال في مختلف الفئات العمرية، حيث سيتم عقب الانتهاء من البث التجريبي تقديم العديد من البرامج الخاصة بالأطفال باللغة العربية لكافة الأطفال على مستوى العالم العربي لتصبح قناة Batoot Kids من أهم قنوات الاطفال في الوطن العربي .

تردد قناة بطوط BATOT CHANNEL على نايل سات

اسم القناة : BATOOT KIDS القمر الصناعى : النايل سات 7 غرب التردد : 11411 معدل الترميز : 27500 الاستقطاب (القطبية) : افقى H معامل تصحيح الخطأ : 5/6 النمط : DVB-S التعديل : MPEG-4 / MPEG-2