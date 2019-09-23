الإعلام العبري يكشف: لقاء سيجمع الوزير الشيخ مع وزير المالية "الإسرائيلي"

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، أن اجتماعاً سيعقد بين وزير المالية الإسرائيلي موشيه كلحون، ووزير الشؤون المدنية لدى السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، بهدف بحث الأزمة المالية للسلطة.

وذكرت القناة العبرية 13، أنه من المقرر عقد الاجتماع بين كلحون والشيخ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بعد مناشدة الأخير لكحلون بعقد الاجتماع في ضوء الأزمة الاقتصادية في السلطة".

ولفتت مصادر إسرائيلية وصفتها بالرفيعة، أن السلطة تحاول إيجاد حلول وسط لمنع الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية والخوف من عدم تشكيل حكومة لشهور قادمة.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض استلام أموال الضرائب التي تجبيها "اسرائيل" نيابة عنها (المقاصة)، نظراً لان الاحتلال يخصم منها مئات الملايين من الدولارات شهرياً بحجة أنها تدفع لذوي الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة وتشدد على أنها لا تستلم أموالاً منقوصة.