ظريف: لقاء الرئيس روحاني مع ترامب لن يحصل إلا بشرط واحد

أكد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أن لقاء الرئيس حسن روحاني بنظيره الأميركي دونالد ترامب مشروط بقيام ترامب بما هو ضروري، لعقد مثل تلك الزيارة.

وأشار ظريف في مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأميركية إلى استعداد إيران لتوقيع اتفاق دائم جديد مع الولايات المتحدة، يشمل آلية تفتيش المنشآت النووية نفسها من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشرط أن يلتزم ترامب بما أعلنه، وهو رفع العقوبات وتصديق الاتفاق من الكونغرس.

وزير الخارجية الايراني قال إن الاتفاق الجديد سيكون مكملاً للاتفاق الحالي، مؤكداً التزام إيران ببرنامج نووي سلمي، وعدم سعيها للحصول على أسلحة نووية.

وشدد على أنه في حال تحققت هذه الشروط من قبل ترامب، فيمكن عندها الاتفاق، وأيضا حصول اللقاء مع روحاني.

وسبق أن الرئيس الأمريكي أكد على أن إجراء محادثات مع نظيره الإيراني روحاني مطروح على الطاولة ولكنه لا ينوي المبادرة بعقده.