"الهيئة الوطنية" تدعو الأمين العام للجامعة العربية لزيارة غزة والتخفيف من معاناة شعبنا

الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة توجه دعوة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لزيارة قطاع غزة للاطلاع على معاناة أهلها والمساهمة في تخفيف الأعباء التي يعاني منها سكان القطاع.

وحثت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الجامعة العربية على ضرورة دعم الجهود المصرية لاستعادة الوحدة على اساس الشراكة والاتفاقيات الموقعة.

كما، ودعت الامين العام للجامعة للتحرك لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات التصفية، مطالبة في الوقت ذاته كل اجهزة الجامعة بالعمل الحثيث لرفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم الدعم لسكانه والتصدي لمخططات الضم الاستيطاني الزاحف في الضفة وتهويد مدينة القدس واستباحة الاماكن المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني عبر توفير شبكة امان ودعم عربي للفلسطينيين الى جوار التحرك الدبلوماسي والسياسي لإدانة جرائم الاحتلال ومحاسبته على جرائم حربه بحق المدنيين الفلسطينيين وخاصة المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار والاسري في سجون الاحتلال.

وسلمت الهيئة رسالة للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية د. سعيد ابو علي من قبل وفد الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الذي ضم كلا من الاستاذ عاكف المصري، ورئيس لجان الوجهاء والمخاتير والعشائر في الهيئة والمحامي والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس اللجنة القانونية والتواصل الدولي في الهيئة.

وناقش الوفد مع الامين العام المساعد للجامعة مجمل التهديدات التي تستهدف القضية الفلسطينية وأمتنا العربية، حاثين اياه على بذل كل الجهود لدعم الحقوق الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة ودعم صمود مواطني القطاع بكافة الأشكال ودعم جهود تحقيق الوحدة الوطنية.