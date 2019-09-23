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آلية عمل معبر كرم أبو سالم خلال الأعياد اليهودية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:24 - 23 سبتمبر 2019
معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة
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أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لغزة اليوم الاثنين، عن آلية عمل معبر كرم أبو سالم التجاري خلال فترة الأعياد اليهودية القادمة.

وأوضحت اللجنة أن معبر كرم أبو سالم سيكون مفتوحا يومي الجمعة والأحد 27 و29 سبتمبر الجاري لدخول الوقود القطري فقط، فيما سيغلق الاثنين والثلاثاء 30 سبتمبر و1 أكتوبر بمناسبة حلول ما تسمى بـ"ليلة رأس السنة العبرية".

وسيُعاد فتح معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل طبيعي أيام 2 و3 أكتوبر المقبل، على أن يفتح الجمعة 4 أكتوبر للوقود القطري فقط، ثم يتم العمل كالمعتاد يومي الأحد والاثنين 6 و7 أكتوبر.

وسيُغلق المعبر بشكل كامل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 أكتوبر بمناسبة "عيد الغفران" اليهودي، ثم يفتح الخميس 10 أكتوبر كاملا، والجمعة 11 أكتوبر يكون للوقود القطري فقط.

وبحسب اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، فإن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلقا يومي الأحد والاثنين 13 و14 أكتوبر بمناسبة "عيد العرش"، فيما سيجري الانتقال إلى التوقيت الشتوي يوم السابع والعشرين من الشهر ذاته.

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