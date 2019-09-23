تردد قناة on sport بث مباشر الان

نقدم لكم تردد قناة اون سبورت 2 هو التردد السابق لقناة ON LIVE الإخبارية التي أغلقت بثها قبل عدة أشهر، وأهم ما يميز قناة اون سبولات أنها قناة مجانية مفتوحة تبث من القمر الأشهر عربيا وهو قمر نايل سات، كما أن القناة تبث محتواها بتقنية hd عالية الجودة، كما تبث محتواها أيضا بالتقنية العادية sd، لذلك فالقناة متاحة للجميع بدون أعباء مادية، تبث القناة بشكل مجاني ومفتوح على القمر المصري النايل سا بجودة بث HD ويتم استقبالها فقط عبر الرسيفيرات الداعمة لذلك.

تعتبر قناة أون سبورت من القنوات الرياضية المصرية الهامة، التي يتم بثها من خلال القمر الصناعي نايلسات، والتي اهتمت بنقلها للعديد من البطولات الدولية والعالمية والمصرية الرياضية، وتعد القناة ملكا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وقد حصلت قناة ON SPORT على بث برامج العديد من القنوات الرياضية الأخرى، مثل قناة جوفينتوس وقناة تشيلسي وتلفزيون بايرن، وفي عام 2017 تمكنت من أخذ الحق الحصري من قناة بي إن سبورت في إذاعة مباريات العودة والذهاب في مباريات كأس مصر النهائي.

اضبطوا الآن تردد قناة أون سبورت ON Sport يونيو 2019 وتمتعون بما تقدمهم على شاشتها من أخبار رياضية في كل الألعاب الفردية والجماعية، والتردد على النحو التالي: