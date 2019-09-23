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الكرملين تستعرض صواريخ حديثة مضادة للطائرات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:09 - 23 سبتمبر 2019
اسلحة روسية مضادة للطائرات اسلحة روسية مضادة للطائرات
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استعرضت وزارة الدفاع الروسية مناورات عسكرية في بحر بارنتس القريب من القطب المتجمد الشمالي، في ظل التوتر المتصاعد بين موسكو والغرب.

وأظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، على حسابها على موقع "يوتيوب" ، لقطات إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من بوارج حربية. وفي لقطات أخرى، أطلقت مدفعية البحرية الروسية رشقات صاروخية.

وقال تلفزيون زيفيزدا الروسي الحكومي ، الأحد ، إن الذي أجرى المناورات الأسطول الشمالي الروسي ، وكان الهدف التدرب على صد هجمات من ارتفاعات عدة واتجاهات مختلفة.

وأضاف أن قطعاً بحرية روسية شاركت في المناورات ، مثل سفينة مضادة للغواصات وسفينة إنزال ، وأكد أن التدريب جرى في ظروف عاصفة وسط رياح قوية .

وبحر بارنتس واحد من المناطق التي تشهد في الآونة الأخيرة تكثيفا للمناورات والتجارب الروسية ، بعد تصاعد التوتر بين روسيا والغرب، على خلفية ملفات عدة .

ويضاف إلى ذلك، بحر البلطيق الذي بات ساحة منافسة بين الغرب وموسكو، بعد أن استغلت الأخيرة الفوضى في أوكرانيا من أجل ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، الأمر الذي رفع التوتر بين الطرفين.

وذكرت تقارير استخبارية في الماضي أن روسيا تتحضر إلى حرب مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رغم اختلال موازين القوى بين الطرفين.

يشار إلى أن روسيا تستعرض كل فترة أسلحة متطورة دفاعية وهجومية، وتنافس الولايات المتحدة الأمريكية في انتاج وبيع الأسلحة.

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