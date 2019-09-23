بث مباشر مباراة الشرطة العراقى والكويت فى البطولة العربية للأندية - يلا شوت bein sports

يلتقي فريقي الشرطة العراقي والكويت ضمن ذهاب دور ال32 بالبطولة العربية 2019 / 2020 ، علي استاد الكويت ، حقق فريق الشرطة العديد من البطولات المحلية ومنها الدوري العراقي الممتاز (5) مرات ، وكأس النخبة ثلاثة مرات ، ودوري المؤسسات (5) مرات ، وبالنسبة للبطولات الدولية ، دوري أبطال آسيا حيث انسحب من النهائي ولم يكمل البطولة ، ودوري ابطال العرب مرةً واحدة في تاريخه ، واليوم يستعد للدخول للمباراة أمام فريق الكويت الكويتي في كأس محمد السادس للاندية الأبطال “البطولة العربية” ، يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية وتتويجه باللقب لتكون أول مرة في تاريخه.