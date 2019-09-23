هكذا احتفل الملك سلمان بـ العيد الوطني للمملكة العربية السعودية

احتفل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الاثنين، بـ العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 89 مؤكدًا على أهمية هذا اليوم في ترسيخ مكانة المملكة العربية بين الأمم في العالم أجمع.

وجاء ذلك خلال تغريدة للملك السعودي على حسابه الرسمي على تويتر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 89 حيث كتب: "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده".

وأضاف "يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء، سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار".

ويحل اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2019 العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 89 والتي تحرص المملكة على إحياءه كل عام في هذا الموعد، وتشاركها العديد من الدول بتقديم التهنئة للمواطنين والقيادة السياسية.

وكان محرك البحث غوغل احتفل بـ العيد الوطني السعودي 89 الذي وضع صورة معبرة عن المملكة العربية السعودية.

كما أن هيئة الترفيه السعودية تولي اهتماما كبيرا بهذا اليوم وأقامت العديد من الحفلات في مختلف المناطق لتقديم خدمة ترفيهية للمواطنين.

وبدأت الاحتفالات باليوم الوطني السعودي بقرار من الملك عبد العزيز آل سعود في يوم 17 جمادي الأول عام 1351 هجرية بعدما تغير اسم الدولة من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية.