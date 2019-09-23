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تجار العجول يحتجون على قرار منع استيرادها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:42 - 23 سبتمبر 2019
عجول عجول
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استنكر تجار ومربو العجول لقرار الحكومة وقف استيراد العجول من "إسرائيل" معتبرين ذلك قرارا غير مدروس ويضر بالمواطن والتاجر.

وأعرب تجار ومزارعو العجول خلال لقاء جمع التجار ورئيس غرفة التجارة والصناعة في محافظة جنين عمار أبو بكر عن تذمرهم من التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات، حيث أن له أثارًا وأبعادًا سلبية على المستهلكين قبل أن يكون له أثار سلبية على المزارعين أنفسهم.

وبين التجار أن أسعار اللحوم من اليوم بدأت بالارتفاع تدريجيًا، حيث أن هذا القرار صدر في وقت يعاني فيه السوق الفلسطيني من قلة العجول والتي لا تكفي السوق الفلسطيني.

ولفت التجار إلى أن محافظة جنين هي البوابة الرئيسية لاستيراد العجول من الجانب الإسرائيلي، حيث أنها تستورد قرابة 80% من العجول المستوردة وتوزعها على بقية محافظات الضفة الغربية المحتلة.

من الجدير بالذكر أن الغرفة التجارية نظمت هذا اللقاء لتتعرف على آراء التجار والمزارعين بخصوص القرار وتبعاته، ومعرفة سلبيات وايجابيات القرار، ونقل صوت التجار والمزارعين لوزارة الزراعة ورئاسة الوزراء.

 

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