الاحتلال يمدد توقيف شابين مقدسيين ويفرج عن أخر

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين تمديد توقيف شابين مقدسيين، وأفرجت عن آخر بعد التحقيق معه بمركز "المسكوبية" غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال مددت توقيف الشابين علاء توفيق أبو تايه (21 عامًا) ومجدي وائل أبو تايه (21 عامًا) ليوم الخميس المقبل.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال أوقفت الشابين فجر اليوم بعد اقتحام منزليهما في بلدة سلوان.

وأوضح المركز أن قوات الاحتلال أفرجت عن الشاب إسحاق خالد أبو تايه بعد التحقيق معه في "غرف 4"، وكان اعتقل فجرًا من منزله بسلوان.