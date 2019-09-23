احتفالًا بـ العيد الوطني للمملكة العربية السعودية المطاعم تقدم عروض ضخة ومميزة

قدمت مطاعم متعددة عروض خاصة اليوم الاثنين (23/9/2019) بمناسبة الاحتفال بـ العيد الوطني للملكة العربية السعودية 2019 – اليوم الوطني 89 – حيث حرص المواطنين على الاستفادة منها في ظل الاجازة الرسمية التي أطلقتها المملكة احتفالًا بهذه المناسبة.

وشهدت المملكة منذ عدة أيام احتفالات واسعة وكبيرة بمناسبة العيد الوطني للملكة العربية السعودية 2019 حيث تجمع الأهالي وخرجوا للاحتفال في انحاء مختلفة من المملكة ومشاهدة الألعاب النارية التي تميزت بها المملكة هذا العام.

كثير من المطاعم سارعت لإطلاق قائمة عروض خاصة بها ضمن عروض المطاعم احتفالًا بـ العيد الوطني للملكة العربية السعودية - اليوم الوطني ٨٩ – وتضمنت عشرت العروض المتنوعة على الأطباق الرئيسية والوجبات المختلفة وكذلك على السندويتشات المختلفة.

ولاقت العروض تفاعلًا كبيرًا من المواطنين السعوديين وأبدوا رغبتهم بالتوجه لها من أجل الحصول عليها، والاستفادة مما جاء فيها من عروض مميزة وأسعارها في متناول الجميع وشهدت تخفيضات حقيقية وفعلية عن تلك الموجودة في الأيام العادية.

يُشار إلى أن العيد الوطني للملكة العربية السعودية 2019 – اليوم الوطني 89 – هو يوم توحيد المملكة على يد الملك الراحل عبد العزيز آل سعود عام 1932م

















