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الاحتلال الإسرائيلي يزعم احباط السلطة لعملية تصنيع صواريخ في الضفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:31 - 23 سبتمبر 2019
صناعة صواريخ في فلسطين صناعة صواريخ في فلسطين
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زعمت وسائل اعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة احبطت عملية تصنيع صواريخ بمنطقة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت القناة العاشرة الإسرائيلية أن عناصر من الجهاد الإسلامي حاولوا تصنيع صواريخ بتوجيهات إيرانية وأن الحديث يدور عن صواريخ غير متطورة.

ووفقاً للمصادر فقد أبلغ أمن السلطة الجيش والشاباك بتفاصيل الخلية التي كانت تحاول تصنيع الصواريخ.

ولم تصدر أي جهة فلسطينية تأكيداً أو نفياً لما تحدث عنه الاعلام العبري، غير أن السلطة أعلنت في أكثر من مرة احباطها عمليات للمقاومة الفلسطينية.

 

 

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