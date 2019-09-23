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مغادرة ووصول شخصيات ووفود أجنبية لقطاع غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:31 - 23 سبتمبر 2019
معبر ايرز معبر ايرز
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أعلن المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة عن مغادرة ووصول عدد من الشخصيات والوفود الأجنبية عبر معبر بيت حانون إلى القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي أن 4 شخصيات ووفد وصلوا إلى القطاع وهم (القنصل البلجيكي ووفد مرافق له - مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ووفد مرافق له - وصول وفد صحفي اسباني مكون من "6" افراد - وصول وفد من مؤسسة "gvc" الايطالية للإشراف على مشاريع بغزة".

وأشار إلى أن 4 شخصيات أجنبية غادرة قطاع غزة عبر بيت حانون وهم :"مغادرة مدير مكتب "unops" في القدس - مغادرة سفير هولندا والوفد المرافق له - مغادرة القنصل البريطاني والوفد المرافق له".

 

 

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