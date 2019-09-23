كشف بأسماء المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية

كشفت مؤسسة فلسطينية حقوقية اليوم الاحد النقاب عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لدى السلطات السعودية، مطالبة بالوقت ذاته بالإفراج الفوري عنهم.

وأصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، تقريرا مفصلا عن الموقوفين وقالت إن عشرات منهم يعانون ظروفا إنسانية بالغة السوء ويتعرضون فيها لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وذكرت في تقريرها أن حملة الاعتقالات الواسعة يقوم بها جهاز أمن الدولة السعودي، الذي يرأسه اللواء عبد العزيز الهويريني، والتي طالت العشرات من المواطنين الفلسطينيين والأردنيين، المقيمين في المملكة السعودية منذ عقود.

وطالبت المؤسسة في تقريرها كذلك من الرئيس الفلسطيني والملك الأردني بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية لإيقاف هذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن الموقوفين.



اليكم أسماء الفلسطينيين المعتقلين في السعودية...