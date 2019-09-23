خارطة الاحتفال بـ العيد الوطني للملكة العربية السعودية 2019

نظمت هيئة الترفيه في العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 2019 –اليوم الوطني 89 - تحت شعار "همة حتى القمة"، احتفالات وفعاليات في 15 موقع من 13 مدينة، وتضم هذه الأماكن أو المواقع، فرق شعبية وفرق متجولة، ومناطق العازفين (عود - بيانو)، وأيضًا مناطق للأطفال، والتي تبدأ في تمام الساعة 4 عصرًا وتستمر حتى 11 مساء.

و العيد الوطني للملكة العربية السعودية 2019 – اليوم الوطني 89 – هو عيد لتوحيد المملكة عام 1932 على أيدي المؤسس الملك عبد العزيز آل السعود، وتأتي هذه الاحتفالات تكريمًا وتجسيدًا لما فعله الملك الراحل وتمسكًا بالملوك والأمراء من بعده.

وفيما يلي خارطة الاحتفال بـ العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 2019، وهي:

1/ الرياض:

- طريق الأمير تركي الأول

- طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز

2/ عروس البحر الأحمر "جدة"

- شارع التحلية

- طريق الكورنيش

3/ المدينة المنورة

- طريق علي بن ابي طالب

4/ تبوك

- منتزه الأمير فهد بن سلطان

5/ بريدة

- طريق الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي

6/ حائل

- شارع المغواة

7/ جازان

- طريق الكورنيش

8/ أبها

- طريق الملك خالد بن عبدالعزيز

9/ الأحساء

- طريق الاستاد

10/ الخبر

- طريق الكورنيش

11/ سكاكا

- دوار التقنية

12/ عرعر

- طريق الأمير سلطان بن نايف بن عبدالعزيز

13/ الباحة

- طريق الملك سعود