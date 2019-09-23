إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

أصيب ثمانية شبان مساء اليوم الاثنين، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز تجاه الشبان خلال مواجهات على المدخل الشمالي للبيرة.

وقالت وسائل الاعلام: "إن ثمانية شبان اصيبوا بجروح وحالات اختناق، إثر إطلاق جنود الاحتلال عليهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة".

كما أغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، الحاجز العسكري بالاتجاهين أمام حركة المواطنين عقب اندلاع المواجهات في المكان.

وكان العشرات من طلبة جامعة بيرزيت نظموا اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، واعقبها تجمع الطلاب على المدخل الشمالي للبيرة للتنديد بسياسة الاحتلال الاسرائيلي تجاه الاسرى.