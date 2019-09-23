تحميل لعبه بوكيمون جو للاندرويد Pokemon Go

لعبة بوكيمون جو حصلت علي العديد من المرجعات بواسطة النقاد وغيرهم من اللاعبين والتي حازت اعجابهم بكل تأكيد، بعد صدور هذه المراجعات انطلقت اللعبه في خلال أشهرها الأولي لتغزو العالم بأسره وتغزو شبكات التواصل الاجتماعي. ليصل عدد تحميلاتها الي مئات الملايين، مما جعلها رقم واحد في العالم بالنسبه لآلعاب الهواتف الذكيه.

اللعبه انتشرت بشكل خرافي، صدق أو لا تصدق أنه في أول شهر من اصدارها تم تحميل لعبة بوكيمون جو للاندرويد والايفون 500 مليون مره وأكثر. صممت اللعبه لتحاكي أجواء الطبيعه التي تعيش فيها مجسدا اياها في عالم خيالي وتصويري.

حيث تعيش البوكيمون أو الوحوش الغامضه. والتي تقوم انت بدورك علي اكتشاف أماكنها واختيار قتالها أو الاحتفاظ بها وأسرها. مما ينمي لديك حب الاستطلاع والنشاط الذائد من الحركه الكثيره وأحيانا الجري. وهذا فيديو ترويجي أصدرته الشركه المنتجه للعبه.

اسلوب اللعب في لعبة بوكيمون جو “Pokemon Go”:

بعد تحميل لعبة بوكيمون جو للاندرويد والأيفون. يمكنك انشاء حسابك علي اللعبه واختيار زيك للعب يمكنك البدء في اللعبه ودخول عالم لعبة البوكيمون المفتوح وهو عالمك الحقيقي ولكن بتفاصيل افتراضيه، محددا لك اماكن الوحوش المجاوره في منطقتك.

مستخدما نظام تحديد المواقع GPS. توجهك الخريطه لتواجد PokeStops وPokemon Gyms ، علي ان توفر لك Pokestops الكثير من المعدات مثل بيض البوكيمون. عند عثورك علي PokeStops وارتدائها ستنجذب اليك الوحوش لتسهل عليك عملية العثور عليها.

Pokemon Gyms وهي اماكن تواجد القتال بين الفرق لقتال الوحوش في الساحه الموضحه في الخريطه، تختلف وجود تلك الاماكن من خريطه لخريطه ومن مكان لآخر. كبعض الميادين أو الملاعب أو الساحات المفتوحه، فهي مكان جيد للعثور علي تلك الوحوش النادره، ولكن احترس عند وجود أحدهم علي الطرق. فقد حدثت العديد من الحوادث في اليابان بسبب الفوضي التي أحدثها اللاعبين عن طريق عبورهم الطريق السريع اثناء اللعب كما في الفيديو.

عندما تقوم بالتحرك من مكان لآخر تتحرك شخصيتك في اللعبه لنفس المكان في عالم البوكيمون الافتراضي، لتري موقعك في عالم البوكيمون. يوجد العديد من انواع البوكيمون في لعبة بوكيمون فهناك البري الذي يوجد في البرييه وبين الأشجار ومنها الأليف الذي يوجد في الأماكن العامه. ومنها المائي الذي يوجد في أماكن تواجد المياه مثل البحار والشواطئ أو البحيرات.

لعبة بوكيمون جو تعتمد بشكل أساسي علي خاصية الواقع الافتراضي عن طريق افتراض وجود وحوش لاصطيادها.عن طريق الخريطه التي توجد في نافذة لعبة البوكيمون جو في هاتفك والتي تتيح لك الأماكن المهمه والتي يوجد بها الوحوش. كل ماعليك هو الذهاب متتبعا أماكن وجودها علي الخريطه لتعثر عليها.

تحميل اللعبه من هنا