سر شعار العيد الوطني للملكة العربية السعودية "همة حتى القمة"

تحتفل السعودية اليوم الاثنين، بـ العيد الوطني للملكة العربية السعودية – اليوم الوطني 89- تحت شعار "همة حتى القمة" وهو اليوم الذي توحدت به المملكة العربية السعودية تحت هذا المسمى زمن الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود عام 1932م.

وقد تساءل الآلاف من أبناء الشعب السعودي عن سبب التسمية التي أطلقت على العيد الوطني للملكة العربية السعودية – اليوم الوطني 89 – حيث أكدت العديد من وسائل الاعلام السعودي بأن هذه المقولة تم استلهامها من كلمة ألقاها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بتاريخ (24/10/2018).

وأوضحت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان امتدح المواطنين السعوديين حينها حيث قال: "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض"، تلك المقولة تم استلهام لتصبح شعارًا لـ العيد الوطني للمملكة العربية السعودية اليوم الوطني 89 هذا العام.

ويرمز جبل طويق، للقوة والصلابة، وأحد أهم مواقع المشاريع السياحية الترفيهية الكبرى التي تنفذ في إطار رؤية 2030، وهو مشروع القدية، الذي وضع حجر أساسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 28 أبريل/نيسان 2018، وسيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع عام 2022.

وجبل طويق لا يختفي أثناء مشاهدته حتى مسافة 800 كلم، وتكون من الصخر الجيري الصلب، مشكلاً هلالاً جبلياً يبدأ من الزلفي شمال الرياض ليندفن في الربع الخالي بالقرب من وادي الدواسر.

وسمي طويق لأنه يشبه الطوق، ويحيط بأحد أجمل الصحاري في العالم، وهي صحاري نجد المنبتة لأكثر من 2000 شجيرة مختلفة في أوقات الربيع التي تتحول لرياض مزهرة.

ويشكل مشروع القدية نموذجاً جديداً لتنمية الأراضي الصحراوية الشاسعة حول المدن السعودية دون تكاليف مرتفعة مقارنة مع مشاريع عالمية أخرى، في حين يتوقع أن يضيف المشروع قيمة اقتصادية تقدر بنحو 17 مليار ريال سنوياً للاقتصاد السعودي.