إيران ترفض اتهامها بالضلوع في قصف ارامكو

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بشأن اتهام طهران بالمسؤولية عن هجوم "أرامكو".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي "على الحكومة البريطانية إيقاف بيع السلاح المدمر إلى السعودية وإخلاء مسؤوليتها من ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب اليمني، بدلا من بذل المزيد من الجهود غير المثمرة ضد إيران".

وأكد موسوي رفض طهران لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن احتمال ضلوع طهران بالمسؤولية عن الهجوم على منشآت نفط شرق السعودية

تأتي التصريحات الإيرانية في اعقاب تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء البريطانية التي قال فيها "من المرجح جدا" أن تكون إيران مسؤولة عن الهجمات، التي استهدفت منشآت شركة "أرامكو" السعودية.