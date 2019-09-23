عروض اليوم الوطني ١٤٤١ للمطاعم وللطيران اليوم 89

تحتفل المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من سبتمبر في كل عام باليوم الوطني السعودي، وقد بدأت الكثير من المولات والمحال التجارية في الإعلان عن أهم عروض اليوم الوطني 1441 المتوفرة لديها والتي ترغب في تقديمها لزبائنها بهذه المناسبة الوطنية، حيث تشهد الأسعار الخاصة بالسلع المختلفة المتوفرة.

في هذه الأماكن خصومات فعلية عليها، وبما أننا قد دَخلنا بالفعل في شهر سبتمبر وبدأت أيام هذا الشهر بالإنقضاء وأَصبحنا على أعتاب موعد اليوم الوطني السعودي 1441 وهذا ما جعل الكثير من الراغبين في إطلاق عروض اليوم الوطني 1441 بالإعلان عنها وعن الموعد الذي سيبدأ العمل به وفق ما جاء في هذه العروض.

هذا ما تم الإعلان عنه حتى الآن من أهم عروض اليوم الوطني 1441 ولا زالنا في إنتظار قيام العديد من المراكز والمحال بالإعلان عن العروض الخاصة بها بمناسبة اليوم الوطني 2019، لأن هناك المزيد من الوقت أمامها كون الموعد الخاص باليوم الوطني يتبقى عليه حوالي ثلاثة أسابيع والعروض تكون في الاسبوع الخاص باليوم الوطني أو حتى في ذات اليوم وفق ما ترتأيه المحال والجهات المعنلة عن هذه العروض.

مخلص عن عروض وتخفيضات اليوم الوطني 89

خصومات من جميع ماركات الذهب بالمملكة وخاصة من شركة لازوردي على انسيال معاك يا وطن.

خصومات حصرية من شركة الخطوط السعودية وتحصيص مليون مقعد لرحلات داخلية بسعر 99 ريال.

أعلنت شركة ناس أن سعر تذاكر رحلات الطيران الداخلية يبدأ من 49 ريال والخارجية من 209 ريال.

أعلنت سلسلة مطاعم الناضج خصومات لتبلغ قيمة الوجبة 89 ريال.

أعلنت سلسلة مطاعم بيتزا هت خصومات بجميع الفروع.

كما أعلنت العديد من المعامل والمختبرات خصومات حصرية على أسعار التحاليل الطبية.

وأعلن منتجع سبا ودرة الرياض عن عرض احجز ليلتين واحصل على الثالثة مجانا بقيمة 89 ريال.

تخفيضات عروض اليوم الوطني السعودي ١٤٤١

إليكم مجموعة من الصور التي تحتوي على تخفيضات عروض اليوم الوطني السعودي ١٤٤١.