وزارة الصحة تعلن افتتاح وحدة علاج الألم في مشفى الشفاء

أعلنت وزارة الصحة في غزة انتهائها من تجهيز وحدة علاج الألم في مجمع الشفاء الطبي لمصابي مسيرات العودة، بالتعاون مع مؤسسة نورواك الداعمة للمشروع.

ويأتي المشروع في إطار خطة تجويد الخدمة الطبية المقدمة وتكاملها مع الخدمات الطبية الأخرى التي تُقدّم لمصابي مسيرة العودة ومصابي الجروح المعقدة.

وأوضح مدير دائرة الأطباء أحمد شتات أن المشروع الوحدة ستكون تحت إشراف خبير علاج ألم نرويجي مع فريق طبي مكون من طبيبي وتخدير واثنين من الممرضين وصيدلي وإداري.

وقال إن الوحدة ستستقبل المرضى المحولين من أقسام مجمع الشفاء على مدار يومين أسبوعيًا، "ضمن محددات وآليات وسياسات عمل الوحدة".

وتستهدف الوحدة في المرحلة الأولى المرضى الذين يعانون من الآلام الشديدة الحادة، وستكون الأولوية لمصابي مسيرة العودة، وفق شتات

وأضاف "الوحدة ستقدم الخدمة الطبية المدعمة بالدليل العلمي لهؤلاء المرضى وحمايتهم من الاستخدام المفرط للمسكنات ضمن بروتوكولات علاجية طبية محدثة عالميًا تم اعتمادها ضمن لجنة وطنية برئاسة رئيس أقسام التخدير بمجمع الشفاء هشام الزيناتى".