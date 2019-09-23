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الاحتلال الإسرائيلي يقرر اغلاق معابر غزة بحجة الأعياد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:30 - 23 سبتمبر 2019
معبر كرم ابو سالم معبر كرم ابو سالم
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أكدت الإدارة العامة للمعابر والحدود اغلاق معابر غزة والضفة الغربية بدءًا من يوم الأحد المقبل 29 سبتمبر ولعدة أيام بحجة الأعياد اليهودية.

وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود "إن سلطات الاحتلال قررت إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 29و30 سبتمبر و1 أكتوبر"، كما سيشمل الاغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" لتنقل الأشخاص شمال قطاع غزة باستثناء الحالات الطارئة.

هذا وسيغلق الاحتلال المعابر يوم الثلاثاء والأربعاء الموافقيْن 8 و 9 أكتوبر وفي أيام 13 و14 و20 و21 من ذات الشهر بسبب الأعياد اليهودية أيضًا.

 

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