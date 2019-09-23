حماس تقرر تغريم أنس إسماعيل رضوان لمخالفته شروط مكرمة الحج

قررت حركة حماس اليوم الاثنين، تغريم المواطن أنس إسماعيل رضوان بمبلغ وقدره خمسة آلاف دينار أردني لمخالفته الإجراءات والمعاملات الإدارية والضوابط المعتمدة لمنحة مكرمة الحج للعام 1441ه.

وأشارت الحركة في بيان لها مساء الاثنين، إلى إن بعض الإجراءات والمعاملات الإدارية للمواطن أنس إسماعيل رضوان قد خالفت الأعراف والضوابط والإجراءات المعتمدة والمتفق عليها في تنفيذ منحة مكرمة الحج والتي تدار بها هذه المكرمة من قبل الأخوة في منظمة التحرير (مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى).

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان للرأي العام

ايماناً منا في حركة المقاومة الإسلامية – حماس بمتابعة القضايا التي تهم شعبنا ومواطنينا خاصة ما تتعلق بالرأي والسلوك العام، وتمس ضوابط النظام والقانون وقيم العدالة والشفافية، فقد تابعت قيادة الحركة ما تداوله النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص سفر المواطن/ أنس إسماعيل رضوان للحج هذا العام 1441)هـ) ضمن المكرمة لعائلات شهداء الشعب الفلسطيني فقد تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع واستمعت إلى كل من له علاقة بالموضوع وبعد انتهاء اللجنة من عملها تبين التالي:

إن بعض الإجراءات والمعاملات الإدارية قد خالفت الأعراف والضوابط والإجراءات المعتمدة والمتفق عليها في تنفيذ منحة مكرمة الحج والتي تدار بها هذه المكرمة من قبل الأخوة في منظمة التحرير (مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى).

وبناءً عليه فإنه:

1 يغرم المواطن أنس إسماعيل رضوان بدفع مبلغ وقدره خمسة آلاف دينار أردني قيمة تكاليف فرصة ومنحة الحج لأصحابها الأصليين الأبناء والبنات توزع وفق الشريعة الإسلامية إحقاقاً للحق لأنه أخذ حقاً ليس له.

2 وقد تم اعتماد توصيات اللجنة الأخرى بالعقوبات للمخالفين للإجراءات والأعراف بما يتناسب مع أخطائهم ومخالفاتهم.

وفي الختام نؤكد لأبناء شعبنا أننا سنبقى وقافين عند حدود الله وحقوق الناس لا تأخذنا لومة لائم حتى لو كان من أقرب الناس الينا.

وشعارنا قوله تعالي " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ".

حركة المقاومة الإسلامية – حماس

غزة

23/9/2019م