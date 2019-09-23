رابط فحص مخصصات أسر الشهداء والجرحى الدفعة الرابعة - وزارة المالية الفلسطينية في غزة

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين، عن صرف الدفعة الرابعة من مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين، الذي قطعت رواتبهم مؤخراً، وذلك غداً الثلاثاء.

وأفادت الوزارة في تصريح لها، بأن عملية صرف مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ستتم عبر كافة فروع البريد المنتشرة بمحافظات قطاع غزة.

ومن الجدير ذكره ، فقد وصل مساء امس نائب السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، خالد الحردان، إلى قطاع غزة عبر حاجز إيرز- بيت حانون شمال القطاع، وذلك لمتابعة بعض المشاريع القطرية في القطاع وصرف منحة الـ100$ للأسر الفقيرة.

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