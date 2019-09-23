موعد جائزة الكرة الذهبية 2019 جائزة افضل لاعب في العالم مباشر the best

موعد جائزة الكرة الذهبية 2019 تنطلق مراسم حفل جائزة الأفضل "ذا بيست" لاختيار أفضل لاعب فى العالم لعام 2019، اليوم الاثنين، والذي ينظمه الاتحاد الدولي الكرة القدم الفيفا ،وذلك على مسرح لاسكالا بمدينة ميلانو الإيطالية.

يبدأ الحفل اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت جرينتش، كما ويتم خلاله توزيع جوائز ذا بيست على اللاعبين.

يتنافس 3 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في العالم، حيث أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" في يوم 2 سبتمبر 2019، القائمة النهائية للمرشحين لجائز أفضل لاعب فى العالم، وتضم كل من كريستيانو رونالدو (يوفنتوس - البرتغال) وليونيل ميسي (برشلونة - الأرجنتين) وفيرجيل فان دايك (ليفربول – هولندا).

كما وستقدم حفل جائزة افضل لاعب في العالم "the best 2019" المذيعة الرياضية الإيطالية الشهيرة إيلاريا داميكو والتي تعمل في شبكة "سكاي إيطاليا"، اضافة إلى اللاعب الهولندي السابق رود خوليت.

قائمة الجوائز والمرشحين:

أفضل لاعب: فيرجيل فان دايك، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

أفضل حارس مرمى: أليسون باكير، إيدرسون ومارك آندريه تير شتيغن.

أفضل مدرب: بيب غوارديولا، يورغن كلوب وماوريسيو بوكيتينو.

أفضل لاعبة: لوسي برونز، أليكس مورغان وميجان رابينوي.

أفضل حارسة مرمى: كريستيان إيندلر، هيدفيج لينداهل وساري فان فينيندال.

أفضل مدرب/ مدربة سيدات: جيل إيليس، فيل نيفيل وسارينا فيجمان.

أفضل هدف (بوشكاش): ليونيل ميسي ضد ريال بيتيس، خوان كينتيرو ضد ريسينج، ودانييل زسوري أمام فيرينكفاروس.

يشار إلى أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد آخر من توج بجائزة The Best