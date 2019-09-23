غوغل تحتفل بـ العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 89

لم تتوقف مظاهر الاحتفال بـ العيد الوطني للمملكة العربية السعودية –اليوم الوطني89- عند اطلاق الألعاب النارية وإقامة الاحتفالات وعقد ورش العمل، بل تعدت ذلك لتحتفل شركة غوغل بالعيد الوطني للملكة العربية السعودية على طريقتها الخاصة.

وقد احتفلت غوغل عبر محرك بحثها الشهير باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية الذي يوافق اليوم الاثنين 24/1/1441هـ، الموافق لـ 23/9/2019م، حيث غيَّرت غوغل واجهة محرك بحث متصفحها الرئيس احتفالاً بتوحيد السعودية، ووضعت شعاراً خاصاً، يظهر لمستخدمي غوغل في المملكة العربية السعودية، عبارةٌ عن العلم السعودي يرفرف داخل دائرة خضراء، وخلفه سماء وسحب، مع كتابة اسم google في الأسفل.

يذكر أن الاحتفال بـ العيد الوطني للملكة العربية السعودية - اليوم الوطني 89- انطلق السبت الماضي في عدد من مدن ومناطق البلاد، حيث أحيا المواطنون السعوديون هذه الذكرى بطرق مختلفة معبرين عن حبهم واعتزازهم بوطنهم الغالي.