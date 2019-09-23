ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

غوغل تحتفل بـ العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 89

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:23 - 23 سبتمبر 2019
العيد الوطني للملكة العربية السعودية العيد الوطني للملكة العربية السعودية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

لم تتوقف مظاهر الاحتفال بـ العيد الوطني للمملكة العربية السعودية –اليوم الوطني89- عند اطلاق الألعاب النارية وإقامة الاحتفالات وعقد ورش العمل، بل تعدت ذلك لتحتفل شركة غوغل بالعيد الوطني للملكة العربية السعودية على طريقتها الخاصة.

وقد احتفلت غوغل عبر محرك بحثها الشهير باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية الذي يوافق اليوم الاثنين 24/1/1441هـ، الموافق لـ 23/9/2019م، حيث غيَّرت غوغل واجهة محرك بحث متصفحها الرئيس احتفالاً بتوحيد السعودية، ووضعت شعاراً خاصاً، يظهر لمستخدمي غوغل في المملكة العربية السعودية، عبارةٌ عن العلم السعودي يرفرف داخل دائرة خضراء، وخلفه سماء وسحب، مع كتابة اسم google في الأسفل.

يذكر أن الاحتفال بـ العيد الوطني للملكة العربية السعودية - اليوم الوطني 89- انطلق السبت الماضي في عدد من مدن ومناطق البلاد، حيث أحيا المواطنون السعوديون هذه الذكرى بطرق مختلفة معبرين عن حبهم واعتزازهم بوطنهم الغالي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات