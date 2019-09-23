موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم والقنوات الناقله

يستضيف فريق الزمالك منافسه الاتحاد السكندري، اليوم الاثنين، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد بتروسبورت.

تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، وتمام التاسعة بتوقيت كل من السعودية وفلسطين، وذلك عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورتس، إلى جانب إذاعة الشباب والرياضة وراديو أون سبورت إف إم.

يدخل الزمالك مباراته أمام الاتحاد السكندرى بهدف مصالحة جماهيره وتحقيق انطلاقة جيدة فى بطولة الدورى خاصة بعد الانتقادات التى وجهت للصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، بسبب إدارته لمباراة القمة الأخيرة أمام الأهلى فى السوبر المصرى، والتشكيل الذى دفع به فى المباراة، لينتهى اللقاء بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج الأحمر باللقب.

كما يسعى الزمالك لتكرار فوزه على الاتحاد السكندرى فى مستهل مشواره بالدورى، بعدما سبق وأن حقق الفوز على زعيم الثغر، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر، بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى عقب انتهاء الوقت الأصلى للقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس مصر فى الموسم الماضى للمرة الـ27 فى تاريخه، على حساب بيراميدز فى المباراة النهائية، فيما اختتم مشواره فى الدورى الممتاز، محتلا المركز الثانى فى جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن الأهلى الذى توج باللقب للمرة الـ41 فى تاريخه.