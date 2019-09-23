شاهد صور العيد الوطني للملكة العربية السعودية 1441

احتفل السعوديون اليوم الاثنين، بـ العيد الوطني للملكة العربية السعودية 1441 - اليوم الوطني89 -حيث تواصلت الاحتفالات منذ ساعات مساء أمس الأحد وستتواصل لمدة 3 أيام وذلك باطلاق الألعاب النارية وإقامة الحفلات الموسيقية والغنائية.

وقد تفاعلت جميع مكونات المجتمع السعودي في الاحتفال بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 1441 - اليوم الوطني 89 - ، حيث شهدت الكثير من الفعاليات والأنشطة الفنية والرسوم في مناطق مختلفة.

وقد حرص الكثير من السعوديون على التقاط صور العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 1441 - اليوم الوطني 89 -لنقل صورة المملكة السعودية الجميلة إلى كل العالم.













