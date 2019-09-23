ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

شاهد صور العيد الوطني للملكة العربية السعودية 1441

  • فلسطين اليوم
  • 14:34 - 23 سبتمبر 2019
العيد الوطني للملكة العربية السعودية 1441 العيد الوطني للملكة العربية السعودية 1441
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

احتفل السعوديون اليوم الاثنين، بـ العيد الوطني للملكة العربية السعودية 1441 - اليوم الوطني89 -حيث تواصلت الاحتفالات منذ ساعات مساء أمس الأحد وستتواصل لمدة 3 أيام وذلك باطلاق الألعاب النارية وإقامة الحفلات الموسيقية والغنائية.

وقد تفاعلت جميع مكونات المجتمع السعودي في الاحتفال بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 1441 - اليوم الوطني 89 - ، حيث شهدت الكثير من الفعاليات والأنشطة الفنية والرسوم في مناطق مختلفة.

وقد حرص الكثير من السعوديون على التقاط صور العيد الوطني للمملكة العربية السعودية 1441 - اليوم الوطني 89 -لنقل صورة المملكة السعودية الجميلة إلى كل العالم.

1
2
4
5
7
6
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات