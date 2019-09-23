مشاهدة مباراة الاهلى وسموحة بث مباشر اليوم يلا شوت فى الدورى المصرى

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع سموحة ، اليوم الاثنين في مباراة تجمعهم في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز، وذلك على استاد الجيش ببرج العرب.

تنطلع المباراة اليوم بين كلا الفريقين في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وتمام السادسة والنصف بتوقيت السعودية وفلسطين، وذلك عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت، بواسطة المعلق مؤمن حسن.

يدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

وفي سياق مختلف، يحمل الأهلي لقب الدوري ويدخل مواجهة سموحة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له .

ومن المنتظر أن يعتمد رينيه فايلر المدير الفني للفريق على القائمة التي سافرت للإسكندرية مساء الخميس الماضي باستثناء قلب دفاع الفريق محمود متولي الذي تأكد غيابه عن المباراة بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر على أن يحل محله أيمن أشرف العائد من الإيقاف.

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