نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2019 من موقع ناجح

أعلن دكتور قصي السهيل، وزير التربية العراقية، نتائج الاعتراضات الصف الثالث المتوسط، عبر موقع ناجح ، وقد تم الغفلان عن نتائج الاعتراضات في جميع المحافظات بنفس الوقت.

كما وسادت حالة من القلق والترقب على الطلاب الذين قاموا بتقديم اعتراضات على النتائج الخاصة بهم منذ أن أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم في مادتين فقط للطالب الواحدة، وذلك عن طريق إدارات المدارس، ولكن بالنسبة للطلبة الخارجيين فيكون عن طريق التربية الخاصة بمحافظتهم.

ومن الجدير ذكره، أعلنت وزارة التربية العراقية الاعتراضات للدور الأول في كلًا من بغداد، والرصافة ، والكرخ، والبصرة، وذي قار، ودیالى، وكربلاء، وكركوك، ومیسان، والمثنى، والنجف، ونینوى، والقادسیة، والأنبار، ومحافظة بابل، وصلاح الدین، والكرخ الأولى، والكرخ الثانیة، والكرخ الثالثة، والرصافة الأولى، والرصافة الثانیة، والرصافة الثالثة، والسلیمانیة، وواسط، واربیل، ودھوك.

يمكن للطلاب الحصول علي نتائج اعتراضات الدور ثاني عن طريق اتباع التعليمات التالية: