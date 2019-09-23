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كتائب القسام تزف المجاهد أنس رجب الذي توفي غرقاً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:13 - 23 سبتمبر 2019
كتائب القسام كتائب القسام
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زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أحد مجاهديها الأبطال من مدينة غزة، والذي توفي غرقاً في بركة سباحة.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري الشهيد القسامي أنس يوسف رجب (25 عاماً) من مسجد "السيد علي" بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، والذي توفي اليوم الاثنين 24 محرم 1441هـ الموافق 23/09/2019م، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً.

وقالت الكتائب في بيانها: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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