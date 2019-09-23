نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالمدارس التجريبية بالجيزة بالرقم القومى 2020

اعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 في عدد من المدارس، كما وأصبح متاح التعرف على نتيجة قبول الطفل من خلال إدخال الإسم والرقم القومي للطفل عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

واوضحت الوزارة انه أصبح متاح الآن الاستعلام عن النتيجة في جميع محافظات الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم التابع لكل محافظة.

ومن الجدير ذكره، كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت خلال الشهر الماضي عن فتح باب التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال عبر الموقع الإلكتروني لمديريات التربية والتعليم، لافتة إلى أنه في المرحلة الأولى سوف يشمل التنسيق المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2019 / 2020، وانتهت مدة التقديم يوم 30 يونيو الماضي.

خطوات مطالعة نتيجة تنسيق رياض الأطفال:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التابع لها الطفل.

الضغط على رياض الأطفال.

اختار المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات.

كتابة الرقم القومي للطفل

الضغط على الحصول على النتيجة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الاولى محافظة القاهرة

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الاولى محافظة الجيزة

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الاولى محافظة الاسكندرية