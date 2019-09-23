تفسير رؤية الأفعى في المنام لابن شاهين وابن سيرين

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا ، فلسطين اليوم، تفسير رؤية الثعبان في المنام لاكثر من مفسر فالبداية لابن شاهين ومن بعض دلالات رؤيا الثعبان في كتاب ابن شاهين فهي كالتالي:

رؤيا الحية فتؤول بعدو ماكر.

ومن رأى حية في بيته، وإن كانت بريّة فإن العدو يكون اجنبياً.

ومن رأى أنه قتل حية فإنه يظفر بعدوه ولحمها وعظمها وجلدها ودمها مال عدوه.

ومن رأى أنه قتل حية ورفعها في بيده أو قسمها ورفعها فإنه يؤول بالظفر على الأعداء وأخذ مالهم.

ومن رأى أن حية كلمته بكلام حسن فإنه يؤول بحصول خير ومنفعة.

ومن رأى أن حية أطاعته وهو يتصرف فيها حيث يشاء فإنه يؤول بحصول عز وجاه ونعمة.

ومن رأى حية معدن فهو خير، وإن كانت ذهب أو فضة كان أبلغ.

اما عن دلالات رؤية الثعبان في المنام لابن سيرين كالتالي:

الحية عدو:

أما الحيات فإنّها أعداء وذلك أنّ إبليس اللعين توصل بها إلى آدم عليه السلام وعداوة كل حية على قدر نكايتها وعظمها وسمكها وربما كانت كفاراً وأصحاب بدع لما معها من السم وربما دلت على الزناة ولدغهم وطبعهم وربما أخذت الحيات من اسمها مثل أن ترى في الفدادين أو تنساب تحت الشجرة فإنها مياه وسيوِل وقد شبهوا نفخها بحسو الماء وقد تكون الحية سلطاناً وقد تكون زوجة وولداً لقوله تعالى: (إن مِنْ أزواجِكْم وأوْلادكُم عَدُوّاً لكُم فاحْذروهم)،[٢] ومن قاتل الحية أو نازعها قاتل عدواً فإن قتلها ظفر بعدوه وإن لدغته ناله مكروه من عدوه بقدر مبلغ النهشة وأكل لحمها مال من عدو وسرور وغبطة وان قطعها نصفين انتصف من عدوه ومن كلمته الحية بكلام لين ولطف أصاب خيراً يعجب الناس منه فإن رأى حية ميتة فهو عدو يكفيه الله شره بغير حول ولا قوة وبيضها أصعب الأعداء وسودها أشدهم.

رؤية الحية الملساء:

إن رأى الشخص أنه ملك من سود الحيات العظام جماعة قاد الجيوش ونال ملكاً عظيماً فإن أصاب حية ملساء تطيعه ولا غائلة ولا سلاح يؤذي أصاب كنزاً من كنزوز الملوك وربما كانت جده إذا كانت بهذه الصفة ومن تخوف حية ولم يعاينها فهو أمن له من عدوه ومن عاينها وخافها فهو خوف وكذلك كل خوف وكذا كل شئ يخافه ولا يعاينه وخروج الحية من الإحليل ولد ومن أدخل حية بيتاً مكر به عدوه فمن رأى أنه أخذها فإنّه يصير اليه من مال عدو في أمن لقوله تعالى: (خُذّها ولا تَخفْ).

رؤية الحية الصغيرة وقتلها أو خروجها من الرجل:

الحية الصغيرة ولد وإن رأى الحيّات تقتتل في السوق وقعت الحرب وظفر بالأعداء والحية سلطان كتوم العداوة فإن رأى حية تخرج من ذكره مرة وترجع إليه مرة فإنّه يخونه والحية امرأة فمن رأى أنه قتل حية على فراشه ماتت امرأته فإن رأى في عنقه حية فقطعها ثلاث قطع فإنّه يطلق امرأته ثلاثاً وقوائم الحية وأنيابها قوة العدو وشدة كيده ومن تحول حية فإنّه يتحول من حال إلى حال ويصير عدواً للمسلمين فإن رأى بيته مملوءاً من الحيات لا يخافها فإنّه يؤوي في بيته أعداء المسلمين وأصحاب الأهواء.

رؤية الحية تنحدر من علوّ:

فإن رأى حية تنحدر من علو مات رئيس في ذلك المكان فإن رأى حية خرجت من الأرض فهو عذاب في ذلك الموضع فإن رأى بستانه مملوءاً حيات فإن البستان ينمو والنبات الذي فيه يزيد ويحيا (وحكي) أن رجلا أتى ابن سيرين فقال رأيت كأن حية تسعى وأنا أتبعها فدخلت جحراً وفي يدي مسحاة فوضعتها على الحجر فقال أتخطب امرأة قلت نعم فقال إنك ستتزوجها وترثها فتزوجها فماتت عن سبعة آلاف درهم ورأى آخر كأن بيته مملوء حيات فقص رؤياه على ابن سيرين فقال اتق الله ولا تؤوا عدو المسلمين وجاءته امرأة فقالت يا أبا بكر امرأة رأت جحرين خرج منهما حيتان فقام إليهما رجلان واحتلبا من رأسيهما لبناً فقال ابن سيرين الحية لا تحلب لبنا انما السم وهذه امرأة يدخل عليها رجلان من رؤوس الخوارج يدعوانها إلى مذهبهما وإنما يدعوانها إلى شتم الشيخين رضي الله عنهما وأما حيات البطن فهم الأقارب وخروجها من الرجل مصيبة في قريب الرجل.