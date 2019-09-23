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تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية الرياضية الجديد 2019

  • فلسطين اليوم
  • 13:33 - 23 سبتمبر 2019
تردد قناة بين سبورت الاخبارية الجديد 2019 تردد قناة بين سبورت الاخبارية الجديد 2019
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تعتبر قناة بي إن الإخبارية قناة متخصصة في نقل الأخبار الرياضية ومتابعة أهم الأحداث التي تبث عبر شبكة قنوات بي إن وتبث برامج نقاشية وتحليلية ، ويشاهد القناة الملايين من كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم.

تنقل قناة بي ان سبورت الإخبارية أخر المستجدات حول الأحداث الرياضية في كافة الألعاب حول العالم وخاصة ما تتعلق بـ كرة القدم، حيث يمكنكم من خلال قناة bein sports news التعرف على أخر أخبار الرياضات المحلية والعالمية وأخبار الدوريات والبطولات ولنتائج ومواعيد المباريات المنقولة على قنوات بي ان سبورت المشفرة والمفتوحة.

من أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية:

  • نشرة الأخبار : تقدم نشرة أخبار رياضية على رأس كل ساعة.
  • لقاء الصحافة: وهو برنامج يومي يقدم كل ما يكتب في الصحافة العالمية.
  • برنامج من بريطانيا: وهو برنامج أسبوعي يهتم بمتابعة أخبار الدوري الانجليزي والدوري الإسكتلندي.
  • الليغا في أسبوع: وهو برنامج متخصص في أخبار الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019:

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز
بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

 

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