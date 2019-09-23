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تردد القنوات السودانية على نايل سات hd 2019

  • فلسطين اليوم
  • 13:26 - 23 سبتمبر 2019
تردد القنوات السودانية نايل سات hd 2019 تردد القنوات السودانية نايل سات hd 2019
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نقدم لكم اليوم تردد القنوات السودانية 2019، والتي يتم بثها عبر مختلف الأقمار الصناعية، كما وتحظى القنوات السودانية بشعبية كبيرة لدى الكثير من المواطنين، من أجل التعرف على الأحداث الجارية، فقد سعينا من أجل توفير كافة الترددات للقنوات السودانية.

شهدت ترددات القنوات السودانية، تغيرا كبيرا، في العام الحال، وذلك لأن القنوات التلفزيونية هي الوسيلة ليصال الرسائل إلى الشعب السوداني مباشرة، فهي تعمل على نهضة السودان والتطوير فيها، بالإضافة إلى تطوير الجمهور صاحب الثقافة العريقة.

سننقل لكم تردد القنوات السودانية 2019 من خلال موقعنا، فلسطين اليوم، وذلك من اجل متابعة الاخبار ونقلها مباشرة، وهي كالتالي:

تردد قناة تلفزيون السودان Sudan TV:

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب معدل الترميز
نايلسات 10795 6/ 5 V 27500
عربسات 12654 6/ 5 H 27500
بدر سات 4 12523 4/ 3 V 27500
أقمار أخرى 12424 6/ 5 H 27500

تردد قناة الملاعب السودانية Sudan Sport:

القناة  القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب
الملاعب السودانية بدر 12034 27500 H

تردد قناة الشروق السودانية Ashorooq TV:

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب  الترميز
بدر 4 11350 4/ 3 H 30000
بدر 4 12523 4/ 3 V 27500
أقمار أخرى 12721 4/ 3 V 2220

تردد  قناة سودانية 24 Sudania:

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب الترميز
بدر 4 12034 6/ 5 H 27500
بدر 4 12523 4/ 3 V 27500

تردد قناة السودانية دراما Sudan Drama:

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب الترميز
بدر 4 12523 4/ 3 H 27500

تردد قناة طيبة Tayba TV

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
بدر 4 11350 30000 4/ 3 H

تردد قناة العالمية AL Alamyia TV

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
بدر 4 12034 27500 6/ 5 H

تردد قناة الجزيرة الخضراء AL Gazira AL Khadra

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ
بدر 4 12034 27500 H 6/ 5

تردد قناة سودانا Sudanna TV

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ
نايلسات 11334 H 27500 4/ 3

تردد قناة جنوب دارفور South Darfur TV

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ
بدر 4 11747 27500 V 4/ 3

تردد قناة أنغام الموسيقية Angham Channel

القمر التردد الاستقطاب  تصحيح الخطأ معدل الترميز
بدر 4 12523 V 4/ 3 27500

تردد قناة امدرمان Oumdrman TV

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
بدر 4 12034 27500 H 6/ 5

تردد قناة المريخ AL Marikh TV

القمر التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ
بدر 4 12034 27500 H 6/ 5

تردد قناة السودان للمعرفة TASITI

القمر التردد الترميز الاستقطاب
بدر 4 12034 27500 H
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